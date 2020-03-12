4.9 مليارات أرباح موانئ دبي العالمية 2019

المصدر: دبي – عمرو عادل

ارتفعت الأرباح السنوية لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، خلال عام 2019، إلى 1.34 مليار دولار (4.92 مليارات درهم)، مقارنة بـ 1.33 مليار دولار (4.88 مليارات درهم) خلال 2018.

وأعلنت المجموعة أنها حققت نمواً في العائدات بنسبة 36.1 %، إلى 7.7 مليارات دولار (28.25 مليار درهم)، مقابل 5.646 مليارات دولار (20.7 مليار درهم)، مدفوعة بعمليات الاستحواذ، من بينها «توباز للطاقة والملاحة» في الإمارات، و«بي آند أو فيريز» في المملكة المتحدة، ومحطتا «بويرتو سنترال» و«بويرتو ليركين» في تشيلي.

وأوصى مجلس إدارة موانئ دبي، بتوزيعات أرباح الأسهم، بقيمة 332 مليون دولار (1.22 مليار درهم)، بواقع 40 سنتاً أمريكياً للسهم، تماشياً مع سياسة المحافظة على توزيعات أرباح تقارب 20 %، ولتعكس عموماً نسبة توزيعات الأرباح تاريخياً.

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