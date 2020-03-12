5 مليارات درهم أرباح موانئ دبي العالمية

المصدر: دبي - عمرو عادل

حققت مجموعة «موانئ دبي العالمية»، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، زيادة في أرباحها السنوية خلال العام 2019 إلى 1.34 مليار دولار (4.92 مليارات درهم)، مقارنة بـ 1.33 مليار دولار (4.88 مليارات درهم) خلال 2018.

وأظهرت البيانات السنوية أن المجموعة حققت نمواً في العائدات بنسبة 36.1% إلى 7.7 مليارات دولار (28.25 مليار درهم)، مقابل 5.646 مليارات دولار (20.7 مليار درهم)، مدفوعة بأربع عمليات استحواذ.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح الأسهم بقيمة 332 مليون دولار بواقع 40 سنتاً أمريكياً للسهم، تماشياً مع سياسة المحافظة على توزيعات أرباح تقارب 20%، ولتعكس عموماً نسبة توزيعات الأرباح تاريخياً..

4.9 مليارات درهم أرباح «موانئ دبي العالمية» 2019