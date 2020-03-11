تخفيض رسوم حتى 70 % لشركات «جافزا»

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت موانئ دبي العالمية مبادرة واسعة النطاق لتخفيضات شاملة في تكاليف التراخيص والرسوم الإدارية للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) إضافة إلى المستثمرين الجدد.

وتهدف المبادرة إلى دعم عملاء جافزا عبر تخفيض التكاليف المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم الإدارية ذات الصلة، بنسبة تتراوح بين 50 - 70 %.

وستستفيد من المبادرة أكثر من 7500 شركة قائمة في «جافزا» بشكل فوري، إضافة إلى مئات الشركات الجديدة التي تجتذبها البنية التحتية المتطورة للمنطقة الحرة، والتي تتميز بجاهزيتها والحلول التجارية الرائدة التي توفرها لقطاع الأعمال.

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ«جافزا»: «انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المستثمرين في دبي، أطلقنا هذه المبادرة المهمة، والتي جاءت في الوقت المناسب لتحفيز متعاملينا على السعي بثقة نحو تحقيق أهدافهم وتوسيع أعمالهم».

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