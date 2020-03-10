موانئ دبي العالمية تخفض رسوم تأسيس الشركات في جافزا بنسبة 70%

المصدر: دبي - البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، المشغل الرئيس للخدمات اللوجستية ومراكز الأعمال في المنطقة، عن تخفيضات شاملة في تكاليف التراخيص والرسوم الإدارية للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) إضافة إلى المستثمرين الجدد.

تهدف المبادرة واسعة النطاق التي أطلقتها موانئ دبي – إقليم الإمارات إلى دعم عملاء جافزا عبر تخفيض التكاليف المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم الإدارية ذات الصلة، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 بالمئة.

ستستفيد من المبادرة أكثر من 7500 شركة قائمة في "جافزا" بشكل فوري، إضافة إلى مئات الشركات الجديدة التي تجتذبها البنية التحتية المتطورة للمنطقة الحرة، والتي تتميز بجاهزيتها والحلول التجارية الرائدة التي توفرها لقطاع الأعمال. إضافة إلى ذلك، تتوافر حالياً مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية مجاناً، نتيجة لعملية التحول الإلكتروني المستمرة التي تشهدها جافزا.

وتعقيباً على ذلك، قال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ "جافزا": "انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المستثمرين في دبي، أطلقنا هذه المبادرة المهمة، والتي جاءت في الوقت المناسب لتحفيز متعاملينا للسعي بثقة نحو تحقيق أهدافهم وتوسيع أعمالهم والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، حيث تم تصميم هذه المبادرة لتوفير قيمة مضافة وفرصاً أكبر للشركات عبر تمكينها من توجيه مواردها لدعم أنشطتها بشكل مستدام. ونحن على ثقة أن هذه المبادرة الرائدة ذات الرؤية المستقبلية، ستمكن الشركات من ممارسة أعمالها بطريقة أكثر ذكاءً وتساعدها على زيادة حجم أعمالها وتوفير وظائف جديدة".

وأضاف المعلم: "لطالما كانت التجارة محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية في دبي، وقد لعبت موانئ دبي العالمية دوراً مهماً في دعم التجارة. وترتبط أنشطة ميناء جبل علي وجافزا ارتباطاً وثيقاً بالشركات العاملة فيها، والتي تستفيد من مرافق البنية التحتية عالمية المستوى والحوافز الاستثمارية التي تقدمها، فضلاً عن الفرص الكبيرة للتواصل مع الأسواق العالمية. ويعد ميناء جبل علي وجافزا من المحركات المهمة للنمو الاقتصادي في دبي، ومثالين رائدين على مستوى العالم ونموذجين تعمل موانئ دبي العالمية على تقديمها في مناطق أخرى ضمن شبكتنا الممتدة حول العالم، فإضافةً إلى أنهما يشكلان مصدراً للدخل، فهما يمثلان أصولًا مهمة للبنية التحتية تدعم ازدهار دولة الإمارات".

تسهم موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات بأكثر من 33.4% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تسهيل ممارسة الأعمال في جافزا بدرجة أكبر، ومواصلة تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال.

وباعتبارها محركاً رئيساً للاقتصاد والوظائف الجديدة، تدرك موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات الأثر الإيجابي لهذه المبادرة التي تؤكد التزامها بدعم الأعمال، على الاقتصاد الوطني والشركات والمجتمع في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.