تأمين التسوّق في دبي بتدابير وقائية حصينة

المصدر: دبي ــ البيان

في إطار الإجراءات الاحترازية، اتفقت دائرة السياحة والتسويق التجاري، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مع ممثلي قطاع التجزئة ومراكز التسوق بدبي، في اجتماع، أمس، على اتباع تدابير صحية وقائية من فيروس كورونا في مختلف الأماكن التي يرتادها الناس، بما فيها مراكز التسوّق والمحال التجارية، وتوفير المعقّمات، والقيام بالتنظيف المستمر للمرافق المشتركة، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات، تساعد الناس على ممارسة أنشطتهم الاعتيادية، وحياتهم اليومية بصورة طبيعية.

ونوّه الاجتماع بأهمية تعاون القطاع الخاص في هذا الشأن، مع انتشار مراكز التسوق عالمية المستوى في دبي، التي يُنظر لها كوجهة أولى لتجار التجزئة العالميين، وذلك وفق ما أوردته مجلة «إي كوميرس ماج» الفرنسية، التي أوضحت في تقرير خاص عن التجارة في دبي، بشقيها التقليدي والإلكتروني، أنها تعد المدينة رقم 1 عالمياً في استقطاب تُجار التجزئة العالميين، مستأثرة بنحو 62 % من إجماليهم حول العالم.

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