أداء استثنائي لمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن الإنجازات التي حققها المركز العام الماضي وما صاحبها من نمو قوي معطيات تؤكد استمراره في الإسهام بصورة مؤثرة في دعم اقتصاد الإمارة، إعمالاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ موقع دبي عاصمةً للاقتصاد الجديد، إذ يواصل المركز القيام بدور محوري في دعم نهج تنويع اقتصاد الإمارة، باستقطاب كبرى المؤسسات المالية وأقطاب عالمية مهمة في هذا المجال.

وأعلن المركز أمس تحقيق أداء استثنائي خلال 2019، شهد نمواً مطّرداً، إذ ارتفع عدد الشركات المسجّلة إلى 2437 شركة، بزيادة 14 % عن 2018، مع نجاح المركز في استقطاب عدد قياسي من الشركات في 2019 بإجمالي 493 شركة.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في المركز المالي 178 مليار دولار خلال 2019، بزيادة 13 % عن 2018، فيما وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار.

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