التضخم في الإمارات يتراجع 1.34% خلال يناير

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال يناير الماضي بنسبة 1.34% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019، لتواصل بذلك تراجعها للشهر الثالث عشر على التوالي بعد صعود كبير بنسبة 4.76% في مطلع 2018 على أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 108.14 نقطة في يناير الماضي مقابل نحو 109.61 نقطة في يناير 2019. بينما على أساس شهري انخفض التضخم 0.09% في يناير الماضي وذلك مقارنة بنحو 108.24 نقطة في ديسمبر السابق له.

وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على أثر هبوط 8 مجموعات رئيسية يتصدرها الأغذية والمشروبات بنسبة 1.66% والملابس والأحذية بنحو 7.02% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 4.9% والتجهيزات والمعدات المنزلية 2.23% وخدمات الصحة 0.08% والاتصالات 0.94% والمطاعم والفنادق 2.86% وسلع وخدمات متنوعة 0.82%، بينما ارتفعت 4 مجموعات يتقدمها التبغ 6.23% وخدمات النقل 3.77% والترويج والثقافة 15.85% والتعليم 0.75%.

بينما جاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب انخفاض 6 مجموعات رئيسية يتصدرها الملابس والأحذية بنسبة 1.24% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.3% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.26% وخدمات النقل 0.05% والاتصالات 0.03% والترويج والثقافة 0.91%، بينما ارتفعت 5 مجموعات يتصدرها التبغ 0.01% والأغذية والمشروبات 0.49% والتعليم 0.06% والمطاعم والفنادق 0.32% والسلع والخدمات المتنوعة 0.31%، فيما استقرت مجموعة الصحة دون تغيير.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.57% في إمارة دبي، بينما ارتفع بنحو 0.11% في أبوظبي و0.1% في الشارقة و0.08% في عجمان و0.03% في أم القيوين، و0.04% في رأس الخيمة و0.1% في الفجيرة.