1.37 تريليون درهم تجارة دبي الخارجية 2019 بنمو 6 %

المصدر: دبي - البيان

واصلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية، نموها خلال 2019 بنسبة 6% إلى 1.371 تريليون درهم مقابل 1.299 تريليون في 2018، رغم تحديات حركة التجارة الدولية، لتقفز الصادرات 22% مسجلةً 155 ملياراً وإعادة التصدير 4% إلى 420 ملياراً والواردات 3% إلى 796 ملياراً.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن هذا النمو القوي يشكل رافداً مهماً لدعم الخطط الاقتصادية، ويؤكد نجاح الخطوات لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول إلى تريليوني درهم في 2025.

ونمت تجارة المناطق الحرة 11% إلى 592 ملياراً، وبلغت قيمة التجارة المباشرة 770 ملياراً بنمو 2%. وظلت الصين الشريك الأول عالمياً بقيمة 150 ملياراً والسعودية الشريك الأول عربياً بقيمة 56 ملياراً.

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ـــ نمو تجارة دبي الخارجية إلى 1.37 تريليون درهم في 2019 6%