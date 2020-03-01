«المركزي» يحصّن القطاع المصرفي من «كورونا»

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

طالب مصرف الإمارات المركزي أمس المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة بتطبيق تدابير تستهدف التقليل من تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد الدولة، مؤكداً أن هذه التدابير تشمل إعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين بتداعيات الفيروس، لافتاً إلى أن البنوك وشركات التمويل ستظل مسؤولة بالكامل عن قراراتها الائتمانية.

ونوه المصرف إلى أن المؤسسات المالية تتمتع برسملة جيدة، وهي في وضع يُمكنها من دعم العملاء المتأثرين بالفيروس دون تعريض سلامتها واستقرارها المالي للخطر، ناصحاً جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها، وذلك بهدف ضمان جاهزية القطاع المالي للإمارات لأي تصاعد محتمل لفيروس كورونا.

وشدد على أنه يواصل مراقبة الوضع المالي والاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أنه مستمر في سعيه الحثيث لخفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد إلى أدنى حد ممكن، لافتاً إلى أنه شكل لجنة للتواصل مع اتحاد المصارف في الدولة لتقييم الوضع الائتماني وإيجاد الحلول المناسبة.

ولفت المصرف إلى أن منظمة الصحة العالمية نصحت الدول بالاستعداد لسيناريو يتحوّل فيه فيروس كورونا (كوفيد19-) إلى وباء. ويمكن للتأثير الاقتصادي في الدول المتأثرة أن يكون كبيراً نسبياً في مثل هذه الأوضاع.

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