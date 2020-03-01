«المركزي» يحصّن القطاع المالي من «كورونا»

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

طالب مصرف الإمارات المركزي أمس المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة بتطبيق تدابير تستهدف التقليل من تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد الدولة.

وأكد المصرف في بيان له أمس أن هذه التدابير تشمل إعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين بتداعيات الفيروس، لافتاً إلى أن البنوك وشركات التمويل ستظل مسؤولة بالكامل عن قراراتها الائتمانية. ونوه المصرف إلى أن المؤسسات المالية العاملة في الدولة تتمتع برسملة جيدة، وهي في وضع يُمكنها من دعم العملاء المتأثرين بالفيروس دون تعريض سلامتها واستقرارها المالي للخطر، ناصحاً جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها، وذلك بهدف ضمان جاهزية القطاع المالي للإمارات لأي تصاعد محتمل لفيروس كورونا.

وشدد على أنه يواصل عن كثب مراقبة الوضع المالي والاقتصادي في الدولة، كما سيقدّم المزيد من التوجيهات والإرشادات إذا دعت الحاجة لذلك، مشيراً إلى أنه مستمر في سعيه الحثيث لخفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد إلى أدنى حد ممكن، لافتاً إلى أنه شكل لجنة للتواصل مع اتحاد المصارف في الدولة لتقييم الوضع الائتماني وإيجاد الحلول المناسبة.

وأكد المصرف أنه ملزم بموجب القانون بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في دولة الإمارات. ولفت المصرف إلى أن منظمة الصحة العالمية نصحت الدول بالاستعداد لسيناريو يتحوّل فيه فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى وباء. ويمكن للتأثير الاقتصادي في الدول المتأثرة أن يكون كبيراً نسبياً في مثل هذه الأوضاع.