إنخفاض البنزين 8 فلوس والديزل 15 فلسا

المصدر: أبوظبي-عبدالحي محمد

تنخفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس بين 8 فلوس إلى 15 فلسا للتر بدءا من يوم الأحد المقبل، ويأتي هذا الانخفاض بعد ثبات الأسعار على مدار الشهرين الماضيين دون زيادة.

وأعلنت لجنة تسعيرة الوقود أمس أسعار البنزين والديزل لشهر مارس المقبل، حيث ينخفض سعر لتر البنزين ممتاز 98 إلى 2.16 درهم بدلا من 2.24 درهم للشهر الجاري بمقد ار 8 فلوس وبنسبة 3.6% للتر الواحد، كما ينخفض سعر لتر البنزين خصوصي 95 من 2.12 درهم لشهر فبراير الجاري إلى 2.04 درهم لشهر مارس المقبل، ويرتد سعر لتر الديزل نحو الإنخفاض من 2.40 درهم إلي 2.25 درهم لشهر مارس المقبل بمقدار 15 فلسا وبنسبة 6.3%.

ويأتي هذا الانخفاض بعد ثبات أسعار البنزين على مدار شهري يناير الماضي وفبراير الجاري عند 2.24 درهم للتر البنزين ممتاز و2.12 درهم للتر البنزين خصوصي، 2.12 درهم ، بينما رتفع سعر لتر الديزل خلال شهر فبراير إلى 2.40 درهما بعد أن إستقر على 2.38 درهم لمدة ثلاثة أشهر.

وتبدأ محطات التوزيع تطبيق التسعيرة الجديدة بدءا من الأحد المقبل الأول من مارس 2020. ويرجع إنخفاض أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال شهر فبراير.

وشهدت الأسعار خلال 53 شهرا هي عمر تطبيق الإستراتيجية تذبذبا بين الإرتفاع والإنخفاض في الأسعار طبقا لأسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة أو قلة مخزونات النفط.

وإختتمت الأسعار العام الماضي مرتفعة وإستقر هذا الإرتفاع على مدار شهري يناير وفبراير إلا أنها عادت للإنخفاض في شهر مارس المقبل وذلك للمرة الأولى خلال عام 2020.

وخلال شهر ديسمبر الماضى إرتفعت أسعار لتر البنزين ممتاز 98 إلى 2.24 درهم مقابل 2.20 درهم لشهر نوفمبر الماضى بزيادة مقدارها 4 فلوس، كما إرتفعت أسعار لتر البنزين خصوصى 95 إلى 2.12 درهم بدلا من 2.09 درهم لشهر نوفمبر الماضى بزيادة مقدارها 3 فلوس. وتميز الربع الأخير لعام 2019 بتراجع أسعار البنزين على مدار ثلاثة أشهر متواصلة (نوفمبر – أكتوبر – سبتمبر)، وبلغ التراجع في أسعار لتر البنزين ممتاز 98 خلال الأشهر الثلاثة 17 فلسا ، وبلغ الإنخفاض في سعر لتر البنزين خصوصى 95 نحو 17 فلسا.