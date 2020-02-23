«المركزى»: 40 % التوطين المستهدف في المصارف

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

شدد المصرف المركزي أمس، على مواصلة جهوده في توطين القطاع المصرفي، من خلال إلزام البنوك، برفع نسبة التوطين إلى 40 %، خلال ثلاث سنوات، مؤكداً على أن العديد من المؤسسات المصرفية، تبذل جهوداً لتحقيق نسبة التوطين، من خلال تقديم فرص وبرامج وظيفية.

وأكد المصرف في بيان أمس، على متابعته التطورات الأخيرة بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية، لضمان أن تقليص الأيدي العاملة لا يؤثر سلباً في الامتثال الرقابي وسلوك السوق.

وكاشف المصرف عن تلقيه تساؤلات عن تأثير تقليص عدد الموظفين في القطاع المصرفي والمالي في الاقتصاد والمستهلكين في الإمارات.

وأشار البيان إلى أنه في ظل التغيّرات المستمرة التي يشهدها قطاع الأعمال والتقدم التكنولوجي، تقوم البنوك بمراجعة خطط أعمالها، وقاعدة التكلفة والإيرادات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيئة التنافسية سريعة التطور.

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