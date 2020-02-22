«دافوس»: دبي حلقة وصل بين أفريقيا ودول المنطقة

المصدر: (دبي ـ وائل الخطيب)

أكد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن دبي عززت دورها كحلقة وصل بين دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا من خلال دورها كمصدّر رئيسي لإعادة تصدير البضائع إلى القارة.

وذكر التقرير أنه في عام 2020، من المرجح أن تستمر التجارة بين الإمارات ودبي على وجه الخصوص وبين أفريقيا في مسارها التصاعدي، مدفوعاً بمعرض إكسبو 2020، وهو الحدث الذي سيمتد إلى ستة أشهر وسيجمع أكثر من 190 دولة لتعزيز تبادل المعرفة والتعاون.

وسيقود الاتحاد الأفريقي وفداً من البلدان الأفريقية في المعرض، مما يتيح فرصة للدول الأعضاء فيه لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة.

وشدد التقرير على ضرورة أن تبني الدول الأفريقية في عام 2020 على أسس الشراكات القوية التي تم تأسيسها في السنوات الأخيرة مع نظيراتها في الأسواق الناشئة في الإمارات وروسيا والهند.

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