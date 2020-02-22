301 مليون درهم عمولات وسطاء العقار في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت القيمة الإجمالية للمبايعات المسجلة عن طريق الوسطاء العقاريين في دبي أكثر من 14 مليار درهم، واستحق الوسطاء ما يزيد على 301 مليون درهم كعمولات على أنشطتهم.

ويعمل في السوق حالياً 41 مكتباً للتقييم العقاري يعمل من خلالها 81 مقيماً عقارياً أنجزوا 2060 شهادة تقييم. وبلغ إجمالي قيمة معاملات شركات التقييم العقاري أكثر من 7.9 مليارات درهم.

وكرمت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي الشركات العقارية والعاملين فيها من الوسطاء والمقيمين العقاريين وذلك تقديراً لجهودهم في تشجيع الاستثمار العقاري والتزامهم بالقوانين.

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