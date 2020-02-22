14 مليار درهم مبيعات الوسطاء العقاريين

المصدر: دبي ـ البيان

بلغت القيمة الإجمالية للمبايعات المسجلة عن طريق الوسطاء العقاريين أكثر من 14 مليار درهم، واستحق الوسطاء ما يزيد على 301 مليون درهم كعمولات على أنشطتهم.

ويعمل في السوق حالياً 41 مكتباً للتقييم العقاري يعمل من خلالها 81 مقيماً عقارياً أنجزوا 2060 شهادة تقييم.

وبلغ إجمالي قيمة المعاملات الصادرة من شركات التقييم العقاري أكثر من 7.9 مليارات درهم. وكرمت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي الشركات العقارية والعاملين فيها من الوسطاء والمقيمين العقاريين وذلك تقديراً لجهودهم في تشجيع الاستثمار العقاري والتزامهم بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة وهو ما تحث علية دائرة الأراضي والأملاك بدبي من خلال تنظيم تصنيف الوسطاء بنظام الفئة الذهبية والخمس نجوم والذي حقق نتائج إيجابية منذ طرحة. ‎وجاء ذلك خلال حفل أقامته مؤسسة التنظيم العقاري وحضره سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي، وجمعة بن حميدان نائب مدير عام الدائرة، والمهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وتم من خلاله تكريم 54 وسيطاً ومكتباً عقارياً يمثلون 23 وسيطاً و31 مكتباً للوساطة العقارية، وتم كذلك تكريم 11 مقيماً وشركة عاملة في مجال التقييم.