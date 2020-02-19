تزايد التفاؤل بين الشركات في دبي 2020

المصدر: دبي - البيان

مع دخول العام الجديد 2020، وفي ضوء التحسّن في ظروف السوق بدبي والتوقعات الأفضل إزاء الأنشطة عموماً، سادت أجواء من التفاؤل بين الشركات في دبي. وأظهر الاستبيان الفصلي الصادر عن اقتصادية دبي أن نسبة الشركات التي تتوقع تحسّناً في وضع الأعمال للربع الأول 2020 ارتفعت إلى 60% مقارنة مع 58% في الربع السابق، حيث يرى المشاركون أن معرض «إكسبو 2020 دبي» والزيادة المتوقعة في أعداد السياح يمثلان العاملين الأساسيين في زيادة النشاط الاقتصادي.

وتنظر الشركات في دبي أيضاً إلى معرض إكسبو بعين التفاؤل لتحسين علاقاتها مع الشركات الدولية، ما يتيح المزيد من فرص النمو والصادرات. ومن بين 70% من المشاركين الذين أعربوا عن توقعاتهم حول «إكسبو 2020 دبي»، يتوقع 56% تسجيل زيادة في النشاط التجاري.

وأظهرت التوقعات الخاصة بحجم المبيعات زيادة سنوية، وتتوقع 62% من الشركات تسجيل زيادة في صافي أرباحها للربع الأول 2020 مقارنة مع 54% للربع الأول 2019.

أجواء التفاؤل تسود الشركات في دبي 2020