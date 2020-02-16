دبي تطلق برنامجاً لاستقطاب 25 ألف شركة ناشئة من العالم

المصدر: دبي ــ البيان

في مبادرة طموحة سترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتقنيات والحلول المبتكرة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة على تحقيق التوسع دولياً انطلاقاً من دبي، أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أمس، عن إطلاق «برنامج جذب الابتكار».

ويهدف البرنامج، الذي صممته ونفذته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى استقطاب أكثر من 25 ألف شركة ناشئة ومبتكرة من أنحاء العالم، وخاصة التي ترى في دبي سوقاً جديدة لحلولها المبتكرة.

أحمد بن سعيد يطلق «برنامج جذب الابتكار» لترسيخ دبي مركزاً للتقنيات