«الاتحاد للطيران» تُعلق 17 رحلة إلى الصين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال متحدث باسم شركة «الاتحاد للطيران»، أن الناقلة ستبدأ اعتباراً من "الاربعاء" تعليق رحلاتها مع الصين باستثناء العاصمة بكين وذلك بناء على توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية، أن الناقلة كانت تسير رحلاتها إلى الصين من خلال 4 وجهات رئيسية وهي تشغندو وشنغهاي وبكين وهونغ كونغ بواقع 24 رحلة أسبوعياً.

وأوضح المتحدث انه المقرر تعليق 17 رحلة تشمل 7 رحلات اسبوعياً إلى شنغهاي و7 رحلات أسبوعيا إلى هونغ كونغ و3 رحلت أسبوعيا إلى تشغندو، بينما ستبقي 7 رحلات إلى بكين بواقع رحلة واحدة يومياً.

ودعا المتحدث باسم الناقلة المسافرين الراغبين بتعديل حجوزاتهم الاتصال على مركز الاتصال التابع للشركة في الإمارات والصين أو من خلال وكيل السفر المعتمد في حال تم حجز التذاكر عن طريق وكالة السفر.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت اليوم تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية الصين الشعبية باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الامارات لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على كافة القادمين من مطار بكين الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 – 8 ساعات لذلك تنصح الهيئة شركات الطيران بالتواصل مع جميع المسافرين وتوضيح الاجراءات الجديدة تجنباً لأي تأخير في الرحلات.

يذكر أن كافة الرحلات القادمة والمتجهة إلى وهان التي تعتبر المتضررة من فيروس كورونا تم إيقافها مسبقاً منذ 23 يناير الماضي.