3 اتفاقيات تدعم تجارة وعقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي أمس توقيع اتفاقيتين تستهدفان دعم تجارة الإمارة وتعزيز خدماتها اللوجستية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وانتقال السلع. كما تم توقيع اتفاقية ثالثة تروج للقطاع العقاري عبر المؤتمرات والمعارض الإقليمية والعالمية.

ووقعت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، ودبي الجنوب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل دخول وخروج السلع والبضائع بين المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ودبي الجنوب وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التدفق التجاري في المناطق الحرة الرائدة في دبي.وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «يأتي توقيعنا لمذكرة التفاهم كجزء من جهودنا الاستباقية لضمان عمليات أكثر كفاءة، وبالتالي نقل أكثر سلاسة للسلع بين المناطق الحرة في دبي الجنوب وجافزا».

كما وقعت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة تشجيانغ شركة «زهيدي» الصينية بهدف استكشاف فرص إنشاء مركز لوجستي متطور لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التقليدية وخدمات التجارة الإلكترونية في دبي.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا: «يمثل الاتفاق جزءاً من استراتيجية موانئ دبي العالمية لترسيخ مكانة دبي كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية».

كما وقّعت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم لتعزيز علاقات التعاون بما يسهم في تطوير أعمالهما وأنشطتهما، والترويج للعقارات في الإمارة عبر المؤتمرات والمعارض الإقليمية والعالمية. وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «هدفنا ترسيخ صورة دبي، كواحدة من أهم الملاذات الاستثمارية والوجهات السياحية في العالم».

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