ترويج عقارات دبي في المؤتمرات والمعارض العالمية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم لتعزيز علاقات التعاون بينهما بما يساهم في تطوير أعمالهما وأنشطتهما، والترويج للعقارات في الإمارة عبر المؤتمرات والمعارض الإقليمية والعالمية.

وتم توقيع مذكّرة التفاهم مؤخراً في المبنى الرئيسي لـ «دبي للسياحة» بحضور هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وسلطان بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، ووقعها كل من عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي، كما حضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين والمدراء لدى الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الثقة بالقطاع العقاري في دبي، من خلال توفير بيئة استثمارية مميّزة وكذلك الترويج للسوق العقاري والمشاريع العقارية من خلال تنظيم المعارض والمشاركة في المؤتمرات والأحداث الإقليمية. وأيضاً العمل على إيجاد المنصّات الملائمة للترويج لدبي كوجهة رئيسية للسياحة والترفيه والفعاليات، بالإضافة إلى تعزيز إمكانات الإمارة المرتبطة بالتجارة الدولية، إلى جانب توفير المرافق الأساسية، والبنية التحتية، والأحداث، والخبرات اللازمة لتسهيل التجارة، وجذب الشركات الإقليمية والدولية لإنشاء مكاتب في الإمارة ودراسة ومراجعة التشريعات العقارية لتحقيق التكامل والتميز والارتقاء بالمعايير التي تطبقها ومواكبة أحدث المستجدات عالمياً.

توحيد الجهود

وعقب توقيع مذكّرة التفاهم قال هلال سعيد المري: «نحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية للترويج لدبي في مختلف المؤتمرات والأحداث والمعارض الدولية والجولات التعريفية، لاسيما أن المدينة تمتلك الكثير من المقوّمات والمعالم السياحية التي يتم التسويق لها لجذب المزيد من المستثمرين وكذلك الزوّار. ولاشك أنّ توقيع مذكّرة التفاهم هذه مع دائرة الأراضي والأملاك هي خطوة مهمة للتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة للترويج لواحد من القطاعات الاقتصادية المهمة وهو قطاع العقارات على مدار العام، وذلك من خلال الاستفادة من الأنشطة التسويقية والترويجية التي نقوم بها، وكذلك الاستفادة من الخبرة الطويلة التي تتمتع بها دائرة الأراضي في هذا المجال».

وجهة سياحية

وقال سلطان بن مجرن: «ستكون مذكرة التفاهم الجديدة مفيدة لكلتا الدائرتين، لاسيما وأن هدفها الأسمى يتمثل في ترسيخ صورة إمارة دبي، كواحدة من أهم الملاذات الاستثمارية والوجهات السياحية في كبرى المدن العالمية. وتأتي المذكرة في إطار مساعينا المتواصلة لاستكشاف فرص التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي المشترك، وتقديم خدماتنا بأعلى معايير الأداء للمتعاملين، والاستغلال الأمثل للفرص السانحة من أجل الترويج لعلامة دبي. ويمكننا تحقيق ذلك عن طريق إبراز كافة المقومات ومواطن القوة التي تتمتع بها دبي أمام الجمهور العالمي، خاصة أمام الفئات المستهدفة التي تبحث عن الفرص المجدية. وتهدف المذكرة إلى تكامل الجهود بين الدائرتين، وتمثيل دبي على أفضل وجه ممكن لتسليط الضوء على تميزها وتنافسيتها ».

معلومات

تنصّ مذكّرة التفاهم المشترك على التعاون في مجال تبادل المعلومات التي من شأنها المساهمة في تحسين أداء مهام كل طرف وفقاً لما فيه مصلحة الإمارة، وكذلك التشاور المستمر بين الطرفين لتحقيق التعاون الفعّال والمثمر، بالإضافة إلى مراعاة حقوق الملكية الفكرية والخاصة أو المملوكة للطرف الآخر وعدم التعدّي عليها.