12.5ملياراً أرباح «أبوظبي الأول» بنمو 4 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حقق بنك أبوظبي الأول صافي أرباح بقيمة 12.5 مليار درهم، في عام 2019 بنمو 4%، مقارنة مع 12 مليار درهم في 2018. وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي 1.10 درهم، وأوصى مجلس إدارة البنك برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8.08 مليارات درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 20.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ما يعكس الأداء القوي لأعمال البنك الأساسية في ظل التحديات الراهنة. وبلغ معدل المصروفات إلى الإيرادات (باستثناء تكاليف الاندماج) 26.8%، ما يعكس ضبط التكاليف في ظل تواصل الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية.

ومن المستهدف تخفيض نسبة المصاريف بعد عملية الاندماج إلى المستوى الأمثل قبل الموعد المحدد بلوغه بحلول نهاية 2020، وبلغت ودائع العملاء 519 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12%. وبلغ إجمالي أصول البنك 822 مليار درهم حتى نهاية شهر ديسمبر 2019.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «يواصل البنك تحقيق نتائج متميزة عاماً بعد آخر منذ عملية الاندماج؛ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتقلبات الأسواق المالية محلياً وعالمياً. ونستهل عام 2020 بمعدلات رسملة قوية، الأمر الذي يمكننا من دعم خططنا التنموية المستقبلية في الإمارات وفي الأسواق الاستراتيجية».

12.5 ملياراً أرباح بنك أبوظبي الأول 2019