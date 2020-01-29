12.5 ملياراً أرباح بنك أبوظبي الأول 2019

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول أمس نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 12.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4%، مقارنة مع 12 مليار درهم في 2018. وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي 1.10 درهم، مقارنة مع 1.06 درهم في عام 2018.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 20.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ما يعكس الأداء القوي لأعمال البنك الأساسية في ظل التحديات الراهنة.

وبلغ معدل المصروفات إلى الإيرادات (باستثناء تكاليف الاندماج) 26.8%، ما يعكس ضبط التكاليف في ظل تواصل الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية. ومن المستهدف تخفيض نسبة المصاريف بعد عملية الاندماج إلى المستوى الأمثل قبل الموعد المحدد بلوغه بحلول نهاية 2020.

توزيعات نقدية جيدة

وأوصى مجلس إدارة البنك برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8.08 مليارات درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وحافظت المجموعة على رسملة قوية، حيث ارتفع معدل حقوق الملكية – الشق الأول بنسبة 13.5%، مقارنة مع 12.4% في عام 2018، وبما يتخطى المتطلبات التنظيمية.

وبلغت القروض والسلفيات 408 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وبنسبة 8% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019. وبلغت ودائع العملاء 519 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وبنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «يواصل بنك أبوظبي الأول تحقيق نتائج متميزة عاماً بعد آخر منذ عملية الاندماج؛ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتقلبات الأسواق المالية محلياً وعالمياً.

وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجيتنا التي ترتكز بشكل أساسي على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية لعملائنا وأفضل العوائد لمساهمينا. ونستهل عام 2020 بمعدلات رسملة قوية، الأمر الذي يمكننا من دعم خططنا التنموية المستقبلية في الإمارات وفي الأسواق الاستراتيجية».

وأضاف: منذ التزام البنك بتمويل المشاريع المستدامة بقيمة 10 مليارات درهم على مدار 10 سنوات، وحتى الآن ومع نهاية عام 2019، وبعد مرور أربع سنوات فقط؛ تمكن البنك من تحقيق التزامه الكامل قبل الموعد بست سنوات.

ويؤكد هذا الأمر جدية البنك وعمله الدائم على تحقيق أهدافه قبل المواعيد المحددة لإنجازها. ومع استعدادات الدولة للاحتفال باليوبيل الذهبي؛ يواصل بنك أبوظبي الأول جهوده لترسيخ مكانته كأحد الشركاء الرئيسيين لدعم أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في جعل العالم مكاناً أفضل لأجيال المستقبل.

وقال عبد الحميد سعيد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يعود الفضل في تحقيق هذه النتائج المميزة إلى الأداء القوي لأعمالنا الأساسية على الرغم من ظروف السوق التنافسية، وانخفاض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

وخلال 2019، فاقت إيرادات المجموعة معدلات النمو في السوق ضمن عدد من فئات الأعمال الرئيسية، كما واصلت المجموعة ضبط المخاطر لنتمكن من تحقيق عوائد أعلى بعد احتساب المخاطر مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

كما ساهم الاستثمار في عدد من المبادرات الاستراتيجية والرقمية في تحسين تجربة العملاء، وتطوير مستويات الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب تعزيز مكانة المجموعة لمواصلة النمو في المستقبل. وحقق البنك نتائج قوية مع نهاية ديسمبر 2019؛ حيث تحسنت معدلات السيولة والتمويل، وحافظت المجموعة على رسملة ومقاييس جيدة لإدارة المخاطر.

وأضاف: واصل البنك تحقيق النجاح في التعامل مع المشهد الاقتصادي والتشريعي المتغير، وتحويل التحديات إلى فرص وأرباح بفضل استراتيجية تنويع الأعمال التي ينتهجها، والمرتبطة بسجله المالي القوي ومكانته الرائدة كشريك رئيسي في تعزيز وتيرة النمو وخطط التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وعلى الصعيد الدولي؛ يواصل البنك توسعه المدروس في الأسواق المستهدفة؛ حيث دخل مؤخراً في مناقشات حصرية مع بنك عودة بهدف الاستحواذ على أعماله في السوق المصرية. واختتم: نؤكد التزامنا مجدداً بالعمل على تعزيز عائدات المساهمين، ودعم موظفينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل بها لننمو معاً.

822

بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول 822 مليار درهم (224 مليار دولار) حتى نهاية شهر ديسمبر 2019. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد أند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس.