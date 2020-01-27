"موانئ دبي العالمية" تفتتح أول منشأة للتخزين البارد في رواندا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكملت "موانئ دبي العالمية" استعداداتها لتوسعة محفظة الواردات والصادرات من المنتجات الطازجة وغيرها من السلع القابلة للتلف في رواندا، من خلال افتتاح أول منشأة متكاملة للتخزين البارد في البلاد. ويأتي ذلك بعد افتتاح منصة كيغالي اللوجستية في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وتعتبر منصة كيغالي اللوجستية بوابة رئيسية في قلب أفريقيا تربط رواندا من خلال شبكة من الطرق بالدول المجاورة التي ليس لها منافذ بحرية، ومن ضمنها جمهورية الكونغو الديمقراطية وبروندي وأوغندا. كما تتمتع المنشأة باتصالها اللوجستي مع مينائي مومباسا في كينيا ودار السلام في تنزانيا، ما يوفر لها بوابتين تجاريتين على البحر.



ومن المتوقع أن يمهد افتتاح المنشأة الجديدة الطريق لنمو قطاع الزراعة في رواندا من خلال تقديم فوائد ملموسة للمزارعين الذين يعملون على توسيع غلة محاصيلهم الزراعية بما يتجاوز الشاي والقهوة، بهدف تصدير مجموعة من الخضراوات والفواكه إلى الأسواق الدولية. وتوفر سلسلة التخزين البارد التابعة لشركة "موانئ دبي العالمية" حلول متكاملة للنقل وتسهم في خفض التكلفة ووقت التسليم، وتساعد المستوردين والمصدّرين في رواندا.

وقال جان بوسكو سونغا، وهو أحد مصدّري الخضار الذين يستخدمون المنشأة الجديدة لشركة "موانئ دبي العالمية": "نحن على يقين بأن منشأة التخزين البارد الجديدة ستساعد رواندا بشكل ديناميكي على تعزيز صادراتها من السلع القابلة للتلف بهدف تلبية احتياجات السوق، مع قيامها في ذات الوقت بتسهيل إمكانية وصول العملاء الجدد لشركاتنا إلى السوق براً وبحراً، بعد أن كنا في السابق مقيّدين بخيار الشحن الجوي فقط".





ويشكل الافتتاح الأخير لمنشأة التخزين البارد التي تمتد على مساحة 500 متر مربع جزءاً من أهداف "موانئ دبي العالمية-كيغالي" لتمكين التجارة الذكية والتقليل من النفقات اللوجستية في رواندا عبر استقطاب الاستثمارات وتزويد الشركات بخيارات جديدة فيما يخص وارداتها وصادراتها المخزّنة.

وعبر توفير التخزين الآمن بكفاءة عالية للسلع القابلة للتلف لتلبية المعايير العالمية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، فستؤدي منشأة التخزين البارد دوراً رئيسياً في دعم نمو قطاع الضيافة الذي يشمل "الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض"، مع تحول البلاد تدريجياً إلى مركز للفعاليات الدولية والأفريقية. ومن المتوقع كذلك أن تدعم منشأة التخزين البارد نمو قطاع الفنادق والمنتجعات في رواندا حيث افتتحت خمس سلاسل من الفنادق العالمية من فئة الخمس نجوم في الأعوام الستة الماضية.

وقال ممثل لسلسلة المطاعم السريعة "كي إف سي" التي من المقرر أن تفتتح فروعاً لها في كيغالي خلال الشهر الحالي: "تعدّ موانئ دبي العالمية-كيغالي" حلاً ممتازاً بالنسبة لنا لأنها توفر لنا حلولاً متكاملة من حيث النقل من دار السلام أو مومباسا إلى كيغالي 'بيه تي إس'، والتخزين الجمركي، والتخزين البارد، والتوصيل المحلي، الأمر الذي يوفر تسهيلات لسلسلتنا اللوجستية عبر إتاحة نقطة اتصال واحدة لجميع عملياتنا بدلاً من التعامل مع عدد من الوكلاء. لقد كسبنا المزيد من الوقت، ومع منشأة التخزين البارد الجديدة، فإن سلسلة التخزين البارد الخاصة بنا أصبحت مضمونة خلال هذه الفترة التي ننتظر فيها افتتاح فرعنا الجديد في كيغالي".



كما تعود منشأة التخزين البارد بالفائدة على شركات الأدوية نظراً لأنها ستساعدها على زيادة قدرات الاستيراد لديها.

وقال سوميت بهاردواج، الرئيس التنفيذي لـ"موانئ دبي العالمية-كيغالي": "عبر توفير حلول سلسلة توريد التخزين البارد لتلبية الطلب المتنامي على نقل السلع الطازجة والقابلة للتلف في رواندا، فإن المنشأة الجديدة لشركة 'موانئ دبي العالمية' ستساعد في توسع عمليات منصة كيغالي اللوجستية مع القيام في ذات الوقت بتمكين استيراد وتصدير المزيد من البضائع في عدد من القطاعات مثل السلع الاستهلاكية سريعة التداول والرعاية الصحية والضيافة".



وأضاف: "يعتبر التخزين البارد خطوة مهمة للغاية على طريق التأسيس لمنظومة لوجستية متكاملة مطورة محلياً وذلك في إطار عملنا مع شركائنا في رواندا على وضع الأسس لبوابة تجارية فريدة لمنطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا التي تعتبر جذابة من حيث الآفاق المستقبلية والتكلفة".



واستطرد الرئيس التنفيذي لـ"موانئ دبي العالمية-كيغالي" بالقول بأن سلسلة توريد التخزين البارد تلتزم بالمعايير العالمية الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة وتقدم للمستهلكين خيارات مخصصة وذات كفاءة تلائم احتياجات التخزين المتنوعة الخاصة بهم.





وقامت عدة شركات محلية ومتعددة الجنسيات حتى الآن بالتسجيل من أجل الاستفادة من منشأة التخزين البارد الجديدة، وتخطط "موانئ دبي العالمية" لتوسيع القدرات لتصل إلى 1,000 متر مربع بحلول عام 2021 بهدف التعامل مع كميات أكبر من البضائع في المستقبل، ودعم اقتصاد رواندا.



وكانت "موانئ دبي العالمية" قد افتتحت في أكتوبر 2019 منصة كيغالي اللوجستية بحضور فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا؛ وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، حيث بحث الجانبان الآفاق المستقبلية وخطط تطوير المنصة.



وتتمتع المنشأة التي بدأت عملياتها التجريبية في أغسطس 2018، بقدرة سنوية تبلغ 50,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وتشمل مساحة 19,000 متر مربع للتخزين الجمركي، ما يجعلها أحد أكبر المراكز اللوجستية في شرق أفريقيا. ومن المتوقع عند عملها بكامل طاقتها التشغيلية أن تسهم بتحقيق وفورات لوجستية لقطاع الأعمال في رواندا تقدر بنحو 50 مليون دولار أمريكي سنوياً.