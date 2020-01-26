4479 مشروعاً تجارياً مداراً عبر وسائل التواصل بدبي

المصدر: دبي – بشار باغ

بلغ عدد المشاريع التجارية المدارة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمرخصة ضمن رخصة «تاجر» من قبل اقتصادية دبي 4479 رخصة كما في نهاية 2019، وبلغ عدد المستثمرات في هذه الرخص 2729 مستثمرة، بالإضافة إلى 1750 مستثمراً.

وأظهرت بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي أن العام الماضي سجل إصدار 2587 رخصة «تاجر» التي تعنى بترخيص المشاريع الناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنمو بنسبة 145% مقارنة مع العام 2018 الذي شهد إصدار 1057 رخصة تاجر.

وكان عام 2017 قد سجل إصدار 835 رخصة جديدة ضمن الفئة ذاتها. ووصلت حصة المواطنين من إجمالي رخص «تاجر» الفاعلة في نهاية 2019 إلى 66%، أي 2940 رخصة، كما استحوذوا على 51% من الرخص الجديدة الصادرة العام الماضي أي 1311 رخصة.

10 أنشطة

واستحوذت 10 أنشطة على الحصة الأكبر من تخصصات مشاريع رخصة «تاجر»، وذلك من إجمالي 380 نشاطاً متاحاً، وجاء في مقدمتها تحضير الحلويات والسكاكر، ومن ثم بيع الوجبات الخفيفة في المرتبة الثانية، فيما حل نشاط تحضير الحلوى والحلويات الشعبية ثالثاً، إلى جانب خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المرتبة الرابعة، ونشاط الإدارة التسويقية خامساً، فيما جاء نشاط تحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها سادساً، يليه نشاط تجارة العطور ومستحضرات التجميل في المرتبة السابعة، وتحضير العصير في المرتبة الثامنة، وبيع الشطائر تاسعاً، وبيع المثلجات عاشراً.

الأطر القانونية

وتهدف رخصة «تاجر»، التي تصدر إلكترونياً، إلى توجيه أصحاب المشاريع الناشئة إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال من خلال مبادرات عدة لوضع الأطر القانونية وتنظيم الأنشطة التجارية بما يتوافق مع احتياجات صاحب العمل، وتوفير آليات لتسهيل ممارستهم العمل التجاري. وبمجرد الحصول على رخصة تاجر، يصبح المشروع قانونياً، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على زيادة ثقة المتعاملين، كما يضمن للتاجر حقوقه الفكرية والاقتصادية.

وتقدم رخصة تاجر مجموعة من الميزات لرواد الأعمال حيث توفر لهم الاستشارات اللازمة لممارسة المشاريع، كما تتيح الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية والاستفادة من التسهيلات البنكية.

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