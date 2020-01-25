68 مليار درهم تسوق إلكتروني بالإمارات 2019

المصدر: دبي - البيان

رصدت شركة جولي شيك للتجارة الإلكترونية نمواً قياسياً في مبيعات منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية والمنطقة خلال العام الماضي، زاد على 20% مع توقعات نمو بين 25 إلى 30% خلال 2020.

وتصدرت الإمارات وخاصة دبي قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث أظهرت البيانات وصول حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 18.5 مليار دولار (68 مليار درهم) خلال 2019.

واستحوذت التجارة الإلكترونية على نحو 27% من قيمة تجارة التجزئة في الإمارات، لتكون الإمارات أكثر أسواق التجارة الإلكترونية تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبلغت قيمة تجارة التجزئة في الإمارات بما في ذلك المبيعات الافتراضية أكثر من 220 مليار درهم 2019 ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 250 مليار درهم العامين المقبلين.

وأكدت المنصة أن 2019 شهد تبني عدد كبير من تجار التجزئة والمراكز التجارية في الإمارات، قنوات تسوق جديدة وحلول رقمية تسهل سداد المستهلكين لثمن مشترياتهم باستخدام عمليات الدفع الرقمية، التي تتسم بالسهولة والمرونة، بما يعضد نمو مبيعات التجارة الإلكترونية، ويخلق نمطاً جديداً من التسوق.

وذكرت الشركة أن الإمارات بلغت مرحلة النضج من جانب المستهلكين والتجار على حد سواء، ويعود ذلك بفضل الابتكارات المستمرة في مجال التبني الرقمي.

وتزايد أعداد المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، إلى جانب وجود البيئة الملائمة التي تعزز نمو الشركات الناشئة في الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

ويتسوق أكثر من 65% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات عبر الإنترنت، مع نمو للمعاملات الإلكترونية يزيد على 35%.

ويبلغ متوسط حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الدولة 550 درهماً في حين يبلغ 300 درهم في الأسواق الأخرى.