«أبوظبي الأول» في مناقشات للاستحواذ على «بنك عودة مصر»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف بنك أبوظبي الأول عن مناقشات حصرية مع بنك عودة للنظر في إمكانية الاستحواذ على الشركة التابعة والمملوكة له بالكامل في السوق المصرفية المصرية.



وأضاف البنك، في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن فريق عمل خاص من البنك يقوم بعملية الاستحواذ المحتملة، ولم يتم حتى الان الإعلان عن أية تقييمات.



وأكد البنك أن تلك المناقشات لا تعني الانتهاء أو توقيع اتفاقية الاستحواذ، والتي ستخضع لاحقا لموافقات الجهات التننظيمية.



وذكر «أبوظبي الأول» أن هذه المناقشات تأتي ضمن استراتيجية البنك للنمو المدروس على الصعيدين المحلي والدولي.



وازداد عدد فروع بنك عوده مصر من ثلاثة فروع استحوذ عليها البنك اللبنانى فى عام 2005 إلى 50 فرعا حاليا.



وقال تامر غزالة رئيس الشئون المالية ببنك عودة اللبنانى في تصريحات سابقة، إن إجمالى أصول الفروع المصرية بلغ 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.



ويتداول سهم «أبوظبي الأول» حالياً مرتفعأ بنسبة 0.89% بعد التداول على 539.7 ألف سهم بقيمة 8.5 ملايين درهم من خلال 61 صفقة.