فلاي دبي على علم بالتحديثات المتعلقة بطائرة ماكس

المصدر: وام

أعلنت " فلاي دبي" في بيان اليوم أنها على علم بالتحديثات المتعلقة بطائرة البوينغ الماكس وستستمر في استكشاف جميع الخيارات ومراجعة خططها لتقليل تأثير ذلك على المسافرين.

وقالت إنها تبحث في خيارات التأجير قصيرة إلى متوسطة الأجل لإضافة المزيد من السعة للأشهر القليلة القادمة وأن المناقشات مع بوينغ بشأن التعويضات جارية".

يذكر أن فلاي دبي وقعت عقدا لاستئجار أربع طائرات من طراز بوينغ 800-737 الجيل الجديد من شركة "سمارت وينغز" لمواجهة زيادة الطلب خلال موسم الاعياد والعطلات للفترة من 14 ديسمبر الماضي وحتى 25 يناير الجاري تم تمديد مدة الايجار الى 29 فبراير المقبل.