44 % من «سويس إيه جي» لـ«موانئ دبي»

المصدر: (دبي ـ البيان)

أبرمت «موانئ دبي العالمية» و«سويس تيرمينال هولدنج إيه جي» مشغلة محطات الحاويات في سويسرا، شراكة استراتيجية دخلت حيز التنفيذ، تحصل بموجبها على حصة تبلغ 44% في «سويس تيرمينال هولدنج إيه جي» مع عائلة ماير، التي أسست الشركة وستبقى مالكة لحصص الأغلبية فيه،.

وتشغّل «سويس تيرمينال» التي تتخذ من فرنكندورف بالقرب من مدينة بازل مقراً لها، مواقع إضافية في زيوريخ-نيدرغلات، وبازل-بيرسفيلدن، وبازل-كلاينهانينغين، وليستل.

وتطورت «موانئ دبي العالمية» من موقعها الرئيسي في ميناء جبل علي بدبي لتصبح محفزة للتجارة العالمية وتقدم حلولاً لوجستية متكاملة لمالكي البضائع عبر شبكتها التي تضم 150 نشاطاً في أكثر من 50 دولة.

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