سويس تيرمينال وموانئ دبي العالمية تبرمان شراكة استراتيجية

المصدر: البيان الإلكتروني

أبرمت "موانئ دبي العالمية" و"سويس تيرمينال هولدنج إيه جي" مشغلة محطات الحاويات الرائدة في سويسرا، شراكة استراتيجية دخلت حيز التنفيذ في العشرين من يناير 2020.



وتحصل "موانئ دبي العالمية" بموجب الشراكة على حصة تبلغ 44 في المائة في "سويس تيرمينال هولدنغ إيه جي" مع عائلة ماير التي أسست الشركة وستبقى مالكة لحصص الأغلبية فيها. واتفق الطرفان على عدم الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة.



وتشغّل "سويس تيرمينال" التي تتخذ من فرنكندورف بالقرب من مدينة بازل مقراً لها، مواقع إضافية في زيوريخ-نيدرغلات، وبازل-بيرسفيلدن، وبازل-كلاينهانينغين، وليستل. وتتمتع هذه المحطات بروابط حيوية مع موانئ الحاويات الرئيسية في أوروبا في كل من روتردام وأنتويرب، إلى جانب موانئ لا سبيتسيا، وجنوة، ورافيننا، وترييستي إلى الجنوب من جبال الألب.



وقد تطورت "موانئ دبي العالمية" من موقعها الرئيسي في ميناء جبل علي بدبي لتصبح محفزة للتجارة العالمية وتقدم حلولاً لوجستية متكاملة لمالكي البضائع عبر شبكتها التي تضم 150 نشاطاً في أكثر من 50 دولة وتشمل الموانئ، والمناطق الاقتصادية، والمستودعات، وخدمات شحن الحاويات باستخدام السفن متوسطة الحجم، والنقل البري إلى المناطق الداخلية.



وعبر التركيز على الأسواق سريعة النمو والطرق التجارية الرئيسية، تقوم "موانئ دبي العالمية" بتطوير التكنولوجيا التي تسهم في التقليل من أوجه القصور في سلسلة التوريد. وتحتل الشركة عبر ذراعها اللوجستية للمناطق الداخلية "موانئ دبي العالمية اللوجستية" مكانة راسخة في أسواق المناطق الداخلية في كل من ألمانيا وبلجيكا، وهي تشغل أربع محطات تتضمن أنظمة نقل ثلاثية الوسائط تدعم تدفق التجارة وتساعد في الربط مع الموانئ البحرية بالمناطق الشمالية من أوروبا.



ومن المتوقع أن تقدم الشراكة بين "سويس تيرمينال" و"موانئ دبي العالمية" ميزة تنافسية قيّمة، وأن تحسن من المكانة الرائدة لكل من الشركتين في القطاع، كما يتوقع أن يسهم التعاون في توسيع شبكات محطات الشركتين، وزيادة الكفاءة، وتنمية محفظة الخدمات التي تقدمانها. ولن تؤدي هذه الصفقة إلى أي تغيير رئيسي في هيكلية الشركتين، حيث سيبقى رومان ماير في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سويس تيرمينال".



وقال الدكتور مارتن نيس، المدير العام لشركة "موانئ دبي العالمية اللوجستية": "نحن متحمسون للاستثمار في مشغل محطات حاويات مبتكِر يتمتع بخبرة عملية واسعة النطاق في القطاع، ويضم طواقم عمل متفانية، ويتحلى بقيم رفيعة. إن الشراكة مع 'سويس تيرمينال' ستعزز من مكانة 'موانئ دبي العالمية' بصفتها مزوداً رائداً لحلول سلسلة التوريد للمناطق الداخلية، كما تعتبر 'سويس تيرمينال' الشريك المثالي لعملياتنا في المناطق الداخلية والموانئ البحرية بأوروبا، وإننا نتطلع إلى تطوير حلول متنوعة الوسائط معاً بما يعود بالنفع على عملائنا".



من جهته قال رومان ماير، الرئيس التنفيذي لشركة "سويس تيرمينال إيه جي": "يسرنا أن نرحب بـ'موانئ دبي العالمية' كشريكة لنا وخاصة في وقت نشهد فيه الكثير من فرص النمو المتاحة أمام سويسرا لدفع نجاحاتها كمركز لوجستي عالمي نحو الأمام. كما سنكون عبر دمج شركتنا العائلية مع هذه المؤسسة الكبيرة والدولية والتي تشاركنا رؤيتنا بعيدة المدى، في وضع يتيح لنا تحقيق نمو مستدام طويل الأمد وتلبية الاحتياجات في هذا القطاع دائم التغير".