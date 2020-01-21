ريادة الإمارات في الاستعداد للمستقبل جلسة رئيسية في «دافوس»

المصدر: دافوس - وام

تشارك الإمارات اليوم بوفد رفيع المستوى في الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي يستمر إلى 24 يناير الجاري.

ويمثل وفد الدولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات إلى جانب 12 وزيراً ومسؤولاً حكومياً.

وللمرة الأولى تنظم الإمارات ضمن المنتدى جلسة حوارية رئيسية خاصة بها بعنوان «الريادة في الاستعداد للمستقبل والحوكمة»، حيث ستجمع هذه الجلسة قادة من القطاعين الخاص والعام ومن الأكاديميين لمناقشة حلول لأهم قضايا الحوكمة في الثورة الصناعية الرابعة، وتعد هذه الجلسة فرصة لإبراز الجهود المشتركة التي يبذلها منتدى دافوس والإمارات في تبنيهما ملف استشراف المستقبل، كما تبرز الإمارات كنموذج يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

ويشارك في إثراء هذه الجلسة 50 مسؤولاً من مختلف دول العالم.

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