29827 عقد وملحق تأسيس إلكتروني أصدرتها دبي في 2019

المصدر: دبي - البيان

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 20491 عقد تأسيس إلكتروني و9336 ملحق تعديل عقد تأسيس (ما مجموعه 29827 عقداً وملحقاً).

وضم ذلك 1529 رخصة تم إصدارها من خلال الموافقة على الرسائل النصية التي تصل المتعاملين من الرقم 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي أو مراكز الخدمة المعتمدة خلال عام 2019.

وتأتي هذه النتائج تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

وأظهر التقرير أن 83 % من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق تعديل عقود التأسيس إلى 55 % وذلك من إجمالي الرخص التي تتطلب عقد تأسيس.

وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال 2019 على حسب النشاط، بين الأنشطة المهنية، التي وصل عددها إلى 13067 رخصة، والتجارية (7052)، ثم السياحية (294) والصناعية (78). وتنوعت ملاحق تعديل عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً على حسب النشاط.

حيث تصدرت الأنشطة التجارية (7176 رخصة)، ثم المهنية (1831)، والصناعية (168)، والسياحية (161).

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة قد تصدرت قائمة الشكل القانوني لرخص عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً، حيث وصل عددها إلى (9108).

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اقتصادية دبي تصدر 20,491 عقد تأسيس إلكتروني و9,336 ملحق تعديل خلال 2019