اقتصادية دبي تصدر 20,491 عقد تأسيس إلكتروني و9,336 ملحق تعديل خلال 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 20,491 عقد تأسيس إلكتروني و9,336 ملحق تعديل عقد تأسيس، وضم ذلك 1,529 رخصة تم إصدارها من خلال الموافقة على الرسائل النصية التي تصل المتعاملين من الرقم 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي أو مراكز الخدمة المعتمدة خلال عام 2019. وتأتي هذه النتائج تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

وأظهر التقرير أن 83% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق تعديل عقود التأسيس إلى 55% وذلك من إجمالي الرخص التي تتطلب عقد تأسيس. وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

وتعمل اقتصادية دبي من خلال استراتيجيتها إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتحول للمدينة الأذكى في العالم. ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري على توفير أرقى وأذكى الخدمات للمتعاملين، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والخدمات الرقمية والتطور التكنولوجي العالمي على مستوى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال عام 2019 على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية حيث وصل عددها إلى 13,067 رخصة، والتجارية (7,052)، ثم السياحية (294) والصناعية (78)، ومن ناحية أخرى، تنوعت ملاحق تعديل عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً على حسب النشاط حيث تصدرت الأنشطة التجارية (7,176 رخصة)، ثم المهنية (1,831)، والصناعية (168)، وأخيراً السياحية (161).

ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري وعقد التأسيس إلكترونياً وإصدار الرخصة التجارية في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي المعتمدة، والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني لإصدار عقود التأسيس وملاحقها.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن الشركات ذات مسؤولية محدودة قد تصدرت قائمة الشكل القانوني لرخص عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً حيث وصل عددها إلى (9,108)، تبعها عقود وكيل الخدمات لشركات الأعمال المدنية (8,008) والمؤسسات الفردية (2,936)، وأخيرا شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة (439)، أما بالنسبة للشكل القانوني لرخص ملحق تعديل عقد تأسيس فقد تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة (8,335)، تلتها المؤسسات الفردية (424)، ثم شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة (395)، وأخيرا شركات الأعمال المدنية (182).

وقام قطاع التسجيل والترخيص التجاري مؤخراً بإعداد دليل حول إصدار وتعديل عقود التأسيس يحتوي على معلومات شاملة عن إصدار عقد التأسيس ومرفقاته، حيث صمم لتزويد متعاملي اقتصادية دبي بالمعلومات التي يحتاجونها لضمان إتمام وانجاز معاملاتهم وطلباتهم والإجابة عن استفساراتهم ومتابعتها بأقصى سرعة ممكنة تلبي احتياجاتهم.

ويضم الدليل أشكال عقود التأسيس التي تقوم اقتصادية دبي بإصدارها وتصديقها وإصدار ملحقات لها في حال التعديل، ومنها: عقد وكيل خدمات؛ عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؛ عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة؛ رسوم طلب ملحق تعديل عقد تأسيس؛ وثائق المطلوبة من الشخص الاعتباري؛ خدمة إرسال الرسائل النصية، وطلب ملحق تعديل عقد تأسيس (إضافة/ انسحاب شريك، تغيير اسم تجاري، إضافة نشاط للسجل، إضافة /تغيير/حذف نشاط، تعديل رأس المال، تغيير اسم شريك/ مدير، تغيير جنسية شريك/ مدير، إضافة /تغيير/ حذف مدير، تغيير نسبة الحصص، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ.م.م، وتغيير وكيل خدمات محلي للمؤسسة.