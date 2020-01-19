الإمارات الأولى عربياً على مؤشر بلومبرغ للابتكار 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت الإمارات المركز الأول عربياً على مؤشر بلومبرغ للدول المبتكرة للعام 2020، والـ 44 عالمياً على القائمة التي تضم 60 دولة، لتأتي تونس في المركز الثاني والخمسين، ثم السعودية في المركز الثالث والخمسين.

واستطاعت كل من الجزائر ومصر الدخول للتصنيف الأخير، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حيث احتلت الجزائر المركز التاسع والأربعين بينما حققت مصر المركز الثامن والخمسين.

وحلت ألمانيا في المركز الأول عالميا، في حين جاءت كوريا في المركز الثاني وسنغافورة في المركز الثالث، وفق (DW).

وكانت كوريا الجنوبية قد تصدرت قائمة الدول الأكثر ابتكارا في العالم على مدار السنوات الست الماضية، إلى أن أطاحت ألمانيا بها هذا العام.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، فواحد من أسباب فقدان كوريا الجنوبية لعرش الابتكار هو التباطؤ النسبي في الإنتاجية لديها.

وانطلق مؤشر بلومبرغ للابتكار قبل ثماني سنوات ليضم 60 مركزا ويقوم على قياس معدلات الانفاق على البحث والتطوير والقدرة على التصنيع وتركيز التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التابعة للدولة وقدرة اقتصادها على الابتكار.

وجاء صعود سنغافورة إلى المركز الثالث هذا العام مقارنة بالمركز السادس العام الماضي بفضل زيادة الانتاجية لديها، ثم جاءت سويسرا في المركز الرابع تليها السويد في المركز الخامس.

وبينما هبطت الولايات المتحدة للمركز التاسع مقارنة بالأعوام السابقة، صعدت الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المركز الخامس عشر، لكنها جاءت بالمركز الثاني في فئة أنشطة براءات الاختراع، كما تم تصنيفها ضمن الخمسة الكبار في فئة كفاءة التعليم الجامعي.