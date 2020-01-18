بشائر 2020 موسم سياحي استثنائي في دبي

المصدر: دبي - البيان

حظي القطاع السياحي في دبي خلال الشهور القليلة الماضية بدفعة كبيرة تبشر بموسم سياحي استثنائي خلال 2020، وسط توقعات بأن يشهد عدد الزوار نمواً كبيراً، مدفوعاً بتنامي شهرة دبي كوجهة سياحية عالمية المستوى، تزخر بعوامل جذب فريدة، لترسّخ مكانتها في صدارة أكثر الوجهات تألقاً وشعبية.

وعبّرت نسب إشغال الفنادق عن حالة الرواج السياحي الذي تحظى به الإمارة، حيث توقّع خبراء أن تراوح هذه النسب بين 80 و90 % خلال الربع الأول من العام الحالي، وأن يتصاعد الدفق السياحي مع قرب تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل، والذي يتوقع أن يستقطب على مدى 6 أشهر قرابة 25 مليون زائر، يشكل الزوار من خارج دولة الإمارات نحو 75 % منهم. ويمثل التنوّع الفريد للمنتج السياحي في دبي والبنى الأساسية فائقة الحداثة، ومستويات الأمن والأمان من أبرز عوامل التميّز التي جعلت دبي وجهة عالمية تستقطب السياح من مختلف أنحاء المعمورة.

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