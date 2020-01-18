بشائر 2020 ..موسم سياحي استثنائي في دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد خبراء وعاملون في القطاع الفندقي في دبي، أن بداية العام الجاري تُبشّر بانطلاقة استثنائية للقطاع السياحي، حيث شهدت احتفالات رأس السنة تدفقات سياحية غير مسبوقة مع الإقبال على مختلف الأنشطة والفعاليات في ظل خدمات عالمية قدمتها المنتجعات والفنادق في الإمارة.

وقال الخبراء إن احتفالات رأس السنة في دبي والتي استقطبت نحو 2 مليون زائر، شكلت مؤشراً إيجابياً على التدفقات السياحية خلال العام الجاري، موضحين أن التوقعات المتفائلة لعام 2020 ارتكزت على عدة محاور تمثلت في الأمن والأمان الذي تتمتع به دبي والإمارات، والذي شكل رافعة حقيقية للقطاع في ظل الأوضاع غير المستقرة التي شهدتها وتشهدها بعض الوجهات السياحية في المنطقة، وزيادة تنوع المنتج السياحي التي تقدمه الإمارة.

كما يعوّل القطاع السياحي بشكل كبير على استضافة معرض إكسبو 2020، في ظل التوقعات بزيادة التدفقات السياحية، حيث يتوقع أن يستقطب الحدث العالمي نحو 25 مليون زائر، يشكّل الزوار من خارج الدولة نحو 75 % منهم.