محمد بن راشد: الإمارات بيئة استثمارية وحاضنة آمنة

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مجموعة "إتش.إس.بي.سي" المصرفية العالمية لعبت منذ عقود دوراً حيوياً في تنشيط مجتمع المال والأعمال في الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص.

وأكد خلال لقاء سموه، أمس، مارك تاكر رئيس مجلس إدارة المجموعة في مقرها الرئيسي في دبي داون تاون أن دولة الإمارات تتميز ببنية تحتية ذات مواصفات عالمية وبيئة استثمارية حاضنة وآمنة، تخضع لقوانين وأنظمة ذات معايير دولية، تحمي رؤوس الأموال وتحفظ للمستثمرين وخاصة المصارف العالمية حقوقهم، وتتيح لهم العمل والإقامة والتسهيلات اللوجستية اللازمة.

ورحب سموه بانعقاد اجتماعات المجموعة السنوية في دبي.

محمد بن راشد يرحب باجتماعات «إتش إس بي سي» السنوية في دبي