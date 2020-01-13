مستوى تاريخي للشركات الجديدة في دبي 2019

المصدر: دبي- بشار باغ

رسخت دبي جاذبيتها الاستثمارية مجدداً مع إصدار أكبر عدد من رخص الأعمال الجديدة في تاريخها خلال عام 2019، حيث أعلنت اقتصادية دبي إصدار 38377 رخصة جديدة خلال العام الماضي بنمو قدره 90 % مقارنة بـ 2018، الذي سجل إصدار 20129 رخصة، وأظهر تحليل أجراه «البيان الاقتصادي» لبيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري أن عدد الرخص الصادرة العام الماضي هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ الإمارة.

وأسهمت الرخص الجديدة في إضافة 184437 وظيفة إلى سوق العمل خلال العام الماضي مقارنة بـ 100645 أضافتها الرخص الصادرة في 2018، أي بنمو 83 %. وأوضح تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي أن القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للشركات في دبي خلال عام 2019 بلغت 26.2 مليار درهم.

وقال التقرير إنه في ظل تنظيم معرض إكسبو، سجلت دبي دخول عدد كبير من شركات الضيافة والمطاعم والفنادق والتوريد إلى السوق، ولفت التقرير إلى أن نشاط العقارات والتأجير وخدمات الأعمال حازت النسبة الأكبر من أنشطة الرخص الجديدة الصادرة خلال 2019 بحصة ناهزت 41.7 % من الإجمالي، تلاه نشاط التجارة وخدمات الإصلاح بـ 26.6 %.

واستحوذت الأنشطة المهنية على 22282 رخصة أي ما نسبته 58 % من الإجمالي، فيما بلغت حصة الأنشطة التجارية 15282 رخصة أي ما نسبته 40 % من الرخص الجديدة.

وأظهر التقرير نتائج قياسية في معاملات التسجيل حيث تم تسجيل 324,773 معاملة، فيما بلغت المعاملات المنجزة من خلال مراكز التعهيد 247,550 معاملة.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 53,037 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 43,300 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية عام 2019 إلى 16,271 تصريحاً.

وشهد مركز دبي للسلع المتعددة تسجيل 1969 شركة جديدة، خلال عام 2019 ما يمثل مؤشراً على ثقة المستثمرين القوية باقتصاد دبي ومكانة المركز الرائدة. واختتم المركز عام 2019 بأقوى أداء للربع الرابع في 4 سنوات، من حيث عدد الشركات الجديدة المنضمة إليه.

مستوى تاريخي لعدد الشركات الجديدة في دبي 2019