مستوى تاريخي لعدد الشركات الجديدة في دبي 2019

المصدر: دبي ـ بشار باغ

رسخت دبي جاذبيتها الاستثمارية مجدداً مع إصدار أكبر عدد من رخص الأعمال الجديدة في تاريخها خلال العام 2019، حيث أعلنت اقتصادية دبي إصدار 38377 رخصة جديدة، خلال العام الماضي بنمو قدره 90% مقارنة بـ 2018 الذي سجل إصدار 20129 رخصة، وأظهر تحليل أجراه «البيان الاقتصادي» لبيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري أن عدد الرخص الصادرة العام الماضي هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ الإمارة.

وأسهمت الرخص الجديدة في إضافة 184437 وظيفة إلى سوق العمل خلال العام الماضي مقارنة بـ 100645 أضافتها الرخص الصادرة في 2018، أي بنمو 83%.

وأوضح تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي أن القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للشركات في دبي خلال 2019 بلغت 26.2 مليار درهم نتيجة عوامل عدة، أبرزها سهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء، وارتفاع تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية لإمارة دبي.

إكسبو

وقال التقرير إنه في ظل تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، وأهمية الحدث الكبير مع توقعات باستقطاب أكثر من 25 مليون زيارة، سجلت دبي دخول عدد كبير من شركات الضيافة والمطاعم والفنادق والتوريد إلى السوق، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يزخر بها القطاع.

ولفت التقرير إلى أن نشاط العقارات والتأجير وخدمات الأعمال استحوذ على النسبة الأكبر من أنشطة الرخص الجديدة الصادرة خلال 2019 بحصة ناهزت 41.7% من الإجمالي، تلاه نشاط التجارة وخدمات الإصلاح بـ 26.6%، ومن ثم نشاط البناء والتشييد بـ 9.8%، والخدمات المجتمعية والشخصية بـ 9.2%، فيما بلغت حصة قطاع النقل والتخزين والاتصالات 3.7%، ومجموعة الفنادق 3.5%، والصناعة التحويلية 1.8%، والوساطة المالية 1.7%، والصحة والعمل 1%، ومجموعة المقاولات 0.4%، والتعليم 0.4%، والزراعة0.2%.

أنشطة

وامتازت الرخص الجديدة بتنوعها على حسب النشاط الرئيسية، حيث استحوذت الأنشطة المهنية على 22282 رخصة، أي ما نسبته 58% من الإجمالي، فيما بلغت حصة الأنشطة التجارية 15282 رخصة أي ما نسبته 40% من الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص العاملة في الأنشطة السياحية 613 رخصة أي 1.6%، وبلغت نسبة الرخص المتخصصة في الأنشطة الصناعية 0.4% أي 200 رخصة.

مناطق

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 20536 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 17798 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 43 رخصة تجارية جديدة.

أما بالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية في دبي عام 2019، كان كالآتي: برج خليفة، القرهود، بور سعيد، المركز التجاري الأول، الفهيدي، البرشاء الأولى، المرر، رقة البطين، عود ميثاء، وهور العنز شرق.

جنسيات

وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص الجديدة في عام 2019 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا، والسعودية والهند، والصين وبنجلادش وباكستان ومصر والأردن والسودان.

وسجل العام الماضي أيضاً تراجعاً في عدد الملغاة إلى 4949 رخصة مقارنة بـ 5037 رخصة في 2018، ما يعكس استدامة حركة التجارة والأعمال في الإمارة، وفي المقابل، بلغت معاملات تجديد رخص الأعمال خلال العام الماضي 140951 معاملة تشمل 108407 معاملة تجديد، و32544 معاملة تجديد وتعديل، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي، من خلال الرسائل النصية إلى 67,701 معاملة، وهو ما يشكل 48% من إجمالي المعاملات، ما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في دبي.

وأوضحت اقتصادية دبي أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بشكل رئيسي في جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة، وبالتالي يتيح رفع حصة المستثمرين، الأمر الذي يؤكد انطلاقة قوية لحركة دخول الشركات في الإمارة. ويوفر القانون أيضاً الأطر الكفيلة بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاستراتيجية لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار.

وفتحت اقتصادية دبي آفاقاً أوسع لمناخ الأعمال في دبي من خلال إعادة هندسة الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تحويل 50 نشاطاً تجارياً و35 نشاطاً صناعياً خفيفاً إلى أنشطة مهنية، ما سمح بحصول المستثمر على التملك المطلق بنسبة 100% وحفز المستثمرين الجدد على اختيار الرخص المهنية واختيار دبي وجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة.

وأظهر التقرير نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال عام 2019، حيث تم تسجيل 324,773 معاملة، فيما بلغت المعاملات المنجزة من خلال مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 247,550 معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة (324,773)، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

حجز أسماء تجارية

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 53,037 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 43,300 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية عام 2019 إلى 16,271 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع وعقد تأسيس للسنة الأولى لذات الفترة 2,531 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 2,587 رخصة. وتسعى اقتصادية دبي إلى تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص، لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

مبادرات

تبنت اقتصادية دبي العديد من المبادرات منها «الرخصة الفورية»، والتي تصدر من خلال خطوة واحدة فقط دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم، وذلك في السنة الأولى، فقط على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد، بالإضافة إلى «رخصة تاجر»، التي تُعنى بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة، التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.