سهيل المزروعي: لا نتوقع مخاطر فورية على تدفقات النفط عبر هرمز

المصدر: رويترز

قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة اليوم الأربعاء إنه لا يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للقطاع، وذلك بعد أن هاجمت إيران قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.

وقال معاليه على هامش مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي إنه ينبغي عدم المبالغة وإن الوضع الحالي ليس حربا.



وأضاف "لن نشهد حربا... هذا قطعا تصعيد بين الولايات المتحدة، وهي دولة حليفة، وإيران، وهي دولة مجاورة، وآخر ما نرغب فيه هو المزيد من التوتر في الشرق الأوسط".

وقال مسؤولون إيرانيون إن الضربات الصاروخية جاءت ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني يوم الجمعة في بغداد.



وقال المزروعي إنه لا يرى وضعا يثير مخاوف بشأن نقص في الإمدادات، في ضوء قوة الطلب ومخزونات النفط العالمية التي تحوم حول متوسط خمس سنوات.

وقال إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستجيب لأي نقص محتمل في النفط إذا اقتضت الضرورة، لكن هناك حدودا لديها أيضا.



وقال "لا يمكننا تعويض أي كمية بفائض الطاقة الذي لدينا".

وشدد على أنه لا يتوقع أي نقص ما لم يتغير الوضع. وقال "لا نتوقع أي نقص في الإمدادات ما لم يكن هناك تصعيد كارثي، وهو‭‭ ‬‬ما لا نراه".