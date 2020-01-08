اهتمام إعلامي عالمي بالتأشيرة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أبدت وسائل إعلامية عدة اهتماماً بقرار مجلس الوزراء في الإمارات منح تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لجميع الجنسيات، إذ أبرزت وكالة بلومبرغ الخبر قائلةً إن القرار يأتي في إطار المساعي التي تبذلها الدولة لجذب المزيد من أصحاب العطلات، ويزيد تنافسيتها باعتبارها واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.

وأضافت أن الإمارات، التي كانت دائماً حريصة على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، اتخذت تدابير عدة، وأطلقت مبادرات لتشجيع السياحة في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، قال بلال خان، كبير الاقتصاديين في ستاندرد تشارترد بنك في دبي، إن جذب مزيد من الزوار يمكن أن يساعد على إنعاش الطلب في المدى المتوسط، لا سيما بعد الطفرة المتوقعة بعد انتهاء معرض إكسبو هذا العالم.

وبدورها، أشارت وكالة الأخبار الوطنية الماليزية (برناما) إلى القرار، قائلةً إنه يأتي في خضم الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد السياحي، ومن شأنه ترسيخ مكانة الدولة وجهةً سياحية عالمية.

وأبرزت تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن 2019 كان عاماً حافلاً بالإنجازات على كل المستويات وأعرب فيه عن فخره بفريق العمل.

وفي السياق نفسه، ذكرت شبكة تلفزيون «WION» الهندية الخاصة أن الإمارات توجت، أول من أمس، جهودها لتعزيز الجانب السياحي في الدولة، من خلال طرح تأشيرة سياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات، مدتها خمس سنوات.

وقالت، قبل صدور هذا القرار: «كان المسافرون من أفريقيا وعدد قليل من دول أمريكا الجنوبية والعديد من الدول العربية ودول أوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تأشيرات».

فتح السوق

وتحت عنوان «ماذا تعني تأشيرة السنوات الخمس في الاقتصاد؟»، أفاد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، في حديث لراديو Dubai Eye 103.8، التابع لشبكة الإذاعة العربية، أن قرار دولة الإمارات بتمديد فترة التأشيرة السياحية من الـ90 يوماً السابقة إلى 5 سنوات سيفتح السوق أمام المزيد من الزوار والمستثمرين، مضيفاً أن من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي في سوق العقارات.

ووصف تلفزيون «زي بزنس» الاقتصادي لوائح تأشيرات الدخول الجديدة لدولة الإمارات بالأخبار الجيدة للأشخاص الذين يسعون لقضاء بعض الوقت الجيد في الإجازات في الإمارات.

وقال إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن التأشيرة السياحية المتعددة كان مدوياً وله وقع كبير، مضيفاً أن من المتوقع أن يعطي قرار سموه الكبير دفعة قوية لاقتصاد السياحة في الإمارات.

«التأشيرة المتعددة».. توقيت عبقري