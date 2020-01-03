7.4 مليارات مبيعات سوق دبي الحرة

المصدر: دبي - البيان

سجلت مبيعات سوق دبي الحرة السنوية رقماً قياسياً جديداً في عام 2019، إذ بلغت مبيعات السوق 7,4 مليارات درهم، وقدمت السوق لعملائها في الذكرى 36 لتأسيسها (20 ديسمبر)، عرض خصومات 25% على مجموعة واسعة من السلع، الأمر الذي قفز بالمبيعات اليومية إلى مستويات جديدة. وسجلت السوق في يوم ذكرى التأسيس 190,2 ألف معاملة بيع، بلغت قيمتها 111.65 مليون درهم (30.59 مليون دولار).

وسجلت السوق خلال العام المنصرم ما يزيد على 24.284 مليون معاملة بيع، أي ما يعادل 66.500 معاملة يومياً، وتجاوز إجمالي عدد الوحدات السلعية التي تم بيعها 64.57 مليوناً.

وشملت الأصناف الأربعة الأكثر مبيعاً: العطور مسجلة 1.12 مليار، وسجلت مستحضرات التجميل 748.74 مليوناً، بينما حلت مبيعات التبغ في المركز الثالث بعد أن سجلت 817.16 مليوناً، تلتها مبيعات الإلكترونيات التي سجلت 558.05 مليوناً.