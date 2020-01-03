7.4 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية سجلت رقماً قياسياً بلغ 7,4 مليارات درهم (2,02 مليار دولار) في عام 2019. كانت المبيعات تخطت ملياري دولار حتى 26 ديسمبر.

حيث قدمت السوق لعملائها في الذكرى 36 لتأسيسها (20 ديسمبر)، عرض خصومات 25% على مجموعة واسعة من السلع، الأمر الذي قفز بالمبيعات اليومية إلى مستويات جديدة. وسجلت السوق في يوم ذكرى التأسيس 190,2 ألف معاملة بيع، بلغت قيمتها 111.65 مليون درهم (30.59 مليون دولار).

وقال كولم مكلوغلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: كان موسم 2019 رائعاً بشكل عام لمؤسستنا، وأتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، على دعمه الدائم.

وسجلت السوق الحرة في عام 2019 ما يزيد على 24.284 مليون معاملة بيع، أي ما يعادل 66.500 معاملة يومياً، وتجاوز إجمالي عدد الوحدات السلعية التي تم بيعها 64.57 مليوناً.

وشملت الأصناف الأربعة الأكثر مبيعاً: العطور، ومستحضرات التجميل، والتبغ، والإلكترونيات، حيث تصدرت مبيعات العطور، مرتفعة 2% بالمقارنة مع عام 2018، ومسجلة 1.12 مليار درهم (307.85 ملايين دولار)، وأسهمت بنسبة 15% من إجمالي المبيعات السنوية.

بينما سجلت مستحضرات التجميل 748.74 مليون درهم (232,53 مليون دولار)، لتسهم بنسبة 11% من إجمالي عائدات السوق. وحلت مبيعات التبغ في المركز الثالث بعد أن سجلت 817.16 مليون درهم (223.88 مليون دولار)، وأسهمت بـ 11% أيضاً من إجمالي العائدات، تلتها مبيعات الإلكترونيات التي سجلت 558.05 مليون درهم (152.89 مليون دولار).

وأشار مكلوغلين إلى العديد من المشاريع التي أنجزتها سوق دبي الحرة في عام 2019، حيث قال: استثمرنا العام الماضي في عدد من التجديدات الرئيسة في الصالة (B)، بما في ذلك افتتاح بوتيك شانيل، ومتجر مايسون كريستيان ديور، وبوتيك غوتشي.

ونتطلع هذا الشهر إلى افتتاح التوسعة الإضافية الجديدة على مساحة 1,100 متر مربع في صالة «القادمون» في المبنى رقم 3، الذي سيكون مرئياً للمسافرين على نحو أفضل في منطقة الأمتعة، وسنواصل المرحلة الثانية من تجديدات محلات فود بلس في الصالة (B).

وأضاف مكلوغلين: نعمل على مواصلة تطوير أعمال سوق دبي الحرة في قطاع الترفيه، إذ يستمر الأداء الجيد لفندق جميرا كريك سايد، بينما احتفلت القرية الأيرلندية في القرهود بالذكرى 23 لافتتاحها في أكتوبر، وافتتحنا القرية الأيرلندية الثالثة في فندق دبي ستوديو وان، وسنفتتح الرابعة على أرض إكسبو في أكتوبر.

صالات

حققت مبيعات السوق في صالات «المغادرون» 6.6 مليارات درهم (1.8 مليار دولار)، لتسهم بنسبة 89% من إجمالي المبيعات السنوية، بينما بلغ إجمالي مبيعات السوق في صالات «القادمون» 664.23 مليون درهم (181.98 مليون دولار)، أي ما يعادل 9% من إجمالي مبيعات 2019.