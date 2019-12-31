عرض "تحديد السعر" الأول من نوعه ينطلق في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إطلاق أحدث عروضها الترويجية لموسم الشتاء في أبوظبي، متيحة للمتسوّقين فرصة تسوّق منتجات رائعة بأسعار مدهشة.

ومن خلال العرض الأول من نوعه للبيع بالتجزئة في أبوظبي، تقدم عروض أبوظبي لموسم الشتاء الفرصة للمقيمين والزوار في العاصمة لشراء منتجات رائعة بالأسعار التي يحدّدونها.

واعتباراً من 26 ديسمبر 2019 ولغاية 8 فبراير 2019، ومع إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بعرض "تحديد السعر" www.bestinyourmall.ae، سيتمكن المتسوّقون من التسجيل المسبق لإنشاء حسابهم والتسجيل أو مسح رمز الاستجابة السريع عبر الإنترنت، والوصول إلى منتجات حصرية متنوعة وتحديد أسعارها، ودخول السحوبات للحصول على فرصة الفوز بالمنتجات التي تم اختيارها، ولكن من أجل تثبيت أسعارهم، يتوجب عليهم التسوّق لدى أحد متاجر التجزئة المشاركة والتي يفوق عددها 1000 متجر من خلال 19 مركزاً تجارياً في أبوظبي، وفي مقابل كل 200 درهم إماراتي ينفقها المتسوقون، سيكسبون فرصة المشاركة بعرض "تحديد السعر" يمكنهم استخدامها لأي من المنتجات الحصرية المعروضة عبر الموقع الإلكتروني، مثل ساعات رولكس وزلاجة مائية من علامة "ياماها" وسيارة مرسيدس كابريوليه سي 200 ، وتبلغ القيمة الإجمالية للمنتجات 3 ملايين درهم إماراتي.

وفي معرض حديثه عن عروض أبوظبي لموسم الشتاء بحلّتها الجديدة، قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والسياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "كجانب من التزامنا المستمر بتقديم عروض وتجارب لا تضاهى في مجال البيع بالتجزئة لسكان العاصمة وزوارها، فإننا نطلق عروض أبوظبي لموسم الشتاء مع عرض "تحديد السعر" الأول من نوعه، والذي يتيح فرصة العمر للمتسوقين لامتلاك منتجات حصرية بالسعر الذي يحددونه، هذا بالإضافة إلى تجربة التسوق الرائعة التي سوف يحظى بها المتسوقون لدى أكثر من 1000 متجر تجزئة مشارك بموسم عروض الشتاء في أبوظبي."

وتشمل المراكز التجارية المشاركة في عروض أبوظبي لموسم الشتاء أبوظبي مول وغاليريا مول وياس مول ومول المركز التجارة العالمي في أبوظبي، ومارينا مول والجيمي مول والراحة مول والوحدة مول، وبراري أوت ليت مول والفوعة مول والخالدية مول، ومركز مدينة زايد للتسوّق ومزيد مول ومشرف مول، ومن بين المراكز التجارية الأخرى المشاركة العين مول وهيلي مول وبوادي مول وبوابة الشرق مول وديرفيلدز مول.