"مواصفات" تدعو لعدم الانسياق وراء شائعات بشأن دلال القهوة والشاي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن الأدوات الملامسة للأغذية المباعة في أسواق الامارات، تخضع جميعها لإجراءات صارمة في التداول بالأسواق، حسب المتطلبات الإماراتية للرقابة على المواد الملامسة للأغذية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية.

وأدرجت مواصفات المنتجات المسحوبة من دلال القهوة والشاي، ضمن نظام مانع الاتحادي، وهو النظام الذي عممته الهيئة، ويوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في الأسواق، ويضعها أمام المستهلكين لنشر الوعي بين أفراد المجتمع الإماراتي.

ولا يقتصر دور مواصفات على مراقبة المنتجات الموزعة في أسواق الامارات فحسب، بل تتابع باستمرار مستجدات سحب المنتجات غير المطابقة على مستوى العالم، من خلال الدوريات والنشرات المتخصصة، لضمان حماية المستهلك الإماراتي من وجود منتجات غير مطابقة في الأسواق.

ويتم إدراج المنتج المسحوب على نظام "مانع" الاتحادي لتوعية المستهلكين. كما تسحب الهيئة من خلال الشركاء المنتجات غير المطابقة عند احتوائها على مكونات ضارة، وعدم مطابقتها، أو تضليل المستهلك، ودائماً يتم الحصول على عينات عشوائية من المنتجات لإرسالها إلى مختبرات معتمدة للفحص.