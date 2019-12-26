مجلس السياسات يعد وثيقة الأهداف المالية

المصدر: دبي ـ البيان

عقد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2019 اجتماعه الثالث في دبي أمس برئاسة يونس الخوري، وكيل وزارة المالية.

وناقش الأعضاء من كافة الدوائر المالية في حكومات الإمارات والجهات الحكومية ذات العلاقة مجموعة من المواضيع الرئيسية، وفي مقدمتها مقترح الانضمام للمعيار الخاص بنشر البيانات لصندوق النقد الدولي، والذي يعتبر من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول.

واستعرض المجلس كل من البيانات المالية الخاصة بدولة الإمارات لعام 2018 ـ 2019، وسجل المخاطر المالية على المستوى الوطني، إلى جانب مناقشة مشروع إعداد وثيقة الأهداف والقواعد المالية في دولة الإمارات، وأهم التطورات المالية والنقدية في الدولة.

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