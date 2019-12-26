مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يبحث إعداد وثيقة الأهداف والقواعد

المصدر: دبي - البيان

عقدت وزارة المالية أمس بمقرها في دبي، الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم صلاح الوسواسي، المدير التنفيذي لقطاع تمويل المباني التجارية بدائرة المالية لحكومة أبوظبي وعارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط بدائرة المالية لحكومة دبي ووليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة الشارقة ومروان آل علي، مدير عام دائرة المالية لحكومة عجمان ويوسف البلوشي، مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة رأس الخيمة ويوسف العوضي، نائب مدير الدائرة المالية لحكومة الفجيرة.

أهمية

وأكد الخوري أهمية الدور الذي تقوم به اجتماعات المجلس ومساهمات أعضائه من كافة الدوائر المالية في حكومات الإمارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، في إعداد وتوحيد الرؤية والسياسات المالية والنقدية على مستوى الدولة، ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي، للارتقاء بالنظم المالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.

وناقش الأعضاء مقترح الانضمام للمعيار الخاص بنشر البيانات (SDDS) لصندوق النقد الدولي، واستعراض كل من البيانات المالية الخاصة بدولة الإمارات لعام 2018-2019، وسجل المخاطر المالية على المستوى الوطني، ومناقشة مشروع إعداد وثيقة الأهداف والقواعد المالية في دولة الإمارات، وأهم التطورات المالية والنقدية في الدولة.