10.5 مليار درهم أرباح مؤسسة دبي للإستثمارات في النصف الأول من عام 2019

المصدر: البيان - دبي

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، ولقد حققت إيرادات بلغت 106.3 مليار درهم وأرباح صافية بقيمة 10.5 مليار درهم.



بلغت قيمة الإيرادات 106.3 مليار درهم، بتراجع 7.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي الى الانخفاض في أسعار النفط.

ونما صافي الربح بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 10.5 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بالأداء العالي لقطاعَي الخدمات المصرفية والمالية وخدمات النقل. في المقابل، شهد إنتاج النفط والغاز والألمنيوم انخفاضا في أرباح إنتاجاتها. كما استفادت نتائج الخدمات المصرفية والمالية من أرباح بلغت 2.1 مليار درهم من جرّاء طرح الاكتتاب العام في شركة نتورك انترناشيول القابضة بي إل سي. بلغ صافي الربح العائد إلى حملة أسهم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 6.9 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت الأصول إلى مستوى قياسي بلغ 971.1 مليار درهم، بارتفاع 10.4 في المائة عن نهاية العام 2018 ، في حين بلغت المديونيات 739.3 مليار درهم، بزيادة 15.3 في المائة. هذه الزيادات ترجع إلى اعتماد المؤسسة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 "عقود الايجار"، ممّا أضاف 58.5 مليار درهم من الأصول و 68.2 مليار درهم من المديونيات، فضلاً عن استمرار نمو أعمال المؤسسة. انخفضت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 190.4 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2018 ، ويعود ذلك أساسًا إلى إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليار درهم في ما يتعلق باعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: "خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وعلى الرغم من عدم حصانتها من تباطؤ النمو العالمي وتقلّب أسعار السلع الأساسية، أنتجت مجموعة مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية أداءً قوياً يظهر مرونة أنشطتها. وساعد تنويع عملياتها والتركيز على تحسين المزيد من الكفاءات وتنمية أعمال المؤسسة الأساسية على مواجهة ظروف السوق الصعبة إلى جانب استمرار الشركة في رحلتها نحو تحقيق أهداف طويلة الأجل من أجل ازدهار دبي."