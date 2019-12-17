موانئ دبي تطلق شركة للخدمات اللوجستية بعد الاستحواذ على توباز

المصدر: دبي - البيان

أطلقت موانئ دبي العالمية شركة «بي آند أو» للخدمات اللوجستية والحلول البحرية في دبي بعد استحواذ موانئ دبي العالمية على شركة «توباز للطاقة والملاحة» واندماجها في شركة «بي آند أو» للحلول البحرية.

ومن خلال أوجه التعاون الناتجة عن اندماج الشركتين تحت مظلة موانئ دبي العالمية، ستكون شركة «بي آند أو» للخدمات اللوجستية والحلول البحرية قادرة على تعزيز وتوسيع أعمالها، وتقديم قيمة أكبر للمتعاملين والمساهمين على حدٍّ سواء.

وستقدّم «بي آند أو» للخدمات اللوجستية والحلول البحرية اقتراح قيمة متميّزاً لمتعامليها، وستركّز بصفة أساسية على ثلاثة قطاعات استراتيجية، وهي الخدمات البحرية وخدمات الموانئ والخدمات اللوجستية، لتوفّر حلولاً وخدمات عالمية المستوى لهذه القطاعات، واضعة معياري السلامة العامة والبيئة على رأس أولوياتها.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: من خلال الدمج بين خبرات شركتين كبيرتين تابعتين لموانئ دبي العالمية، سنتمكّن من تعزيز مختلف جوانب العلامة التجارية الخاصة بشركة «بي آند أو» التي تملك إرثاً يزيد على 180 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات البحرية. ونتطلّع إلى نمو وتطوّر الشركة خلال مرحلتها المقبلة تحت قيادة رينيه، لتعزيز العمليات التشغيلية وتزويد المتعاملين بالكفاءة المهنية التي يتوقعونها.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: