تدفّق عشرات الآلاف إلى «موسم الهدايا»

المصدر: دبي – بشار باغ

تدفق عشرات الآلاف إلى مراكز التسوق في دبي ومتاجر التجزئة منذ الخميس مستفيدين من فعاليات «موسم الهديا» التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري مع بدء عطلة المدارس وموسم نهاية السنة.

واستفاد المتسوقون من العروض المغرية والتنزيلات الواسعة التي شملت باقة من المنتجات والسلع الاستهلاكية تضمنت الإلكترونيات، ومستلزمات الأطفال، والذهب والمجوهرات والأزياء، ومستحضرات التجميل، ومستلزمات المنزل، والديكورات والأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية وغيرها الكثير، ما شكل دفعة قوية لقطاع التجزئة في المدينة.

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