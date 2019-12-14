«موسم الهدايا» ينعش مبيعات مراكز التسوق

المصدر: دبي ــ بشار باغ

استقبلت المراكز التجارية ومتاجر التجزئة منذ يوم الخميس حشوداً غفيرة من المتسوقين والزوار الذين تسابقوا للاستفادة من العروض والتخفيضات الواسعة والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية خلال فعالية «موسم الهدايا» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري وذلك مع بدء عطلة المدارس وموسم نهاية السنة.

تنزيلات متنوعة

وشاركت العديد من المتاجر والعلامات التجارية في موسم الهدايا من خلال تنزيلات متنوعة وعروض مبتكرة على مختلف المنتجات بدءًا من الألبسة والأكسسوارات وصولاً إلى الأجهزة الالكترونية.

صفقات وعروض

وشهد قطاع التجزئة خلال موسم الهدايا مجموعة من الصفقات، والعروض، والخصومات على الأزياء والأكسسوارات وأدوات التجميل وغيرها الكثير في مختلف أنحاء دبي.

وإلى جانب العديد من الخصومات والصفقات المغرية، يتضمّن موسم الهدايا نشاطات احتفالية في مختلف أنحاء دبي.